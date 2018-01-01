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الدوري الأوروبي

ساري يدين العنصرية ضد سترلينج ويكشف غيابات البلوز

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Getty Images
الإيطالي يقف بجانب لاعب مانشستر سيتي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أدان المدير الفني الإيطالي، ماوريسيو ساري، الأفعال العنصرية التي قامت بها جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي نحو المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج.

وكان تشيلسي قد تفوق على مانشستر سيتي، مطلع الأسبوع الحالي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء شهد إهانة من بعض جماهير البلوز للاعب المنتخب الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي غدًا في ختام مبارياته بدور المجموعات من الدوري الأوروبي، أمام مول فيدي المجري، حيث تحدث الإيطالي، عن ما حدث.

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ساري بدأ حديثه عن أحداث يوم السبت: "في البداية أنا أدين كل ما حدث، لكنني ليس لدي  أقوله أكثر ، لأنه قيد التحقيق، لكنني أدين كل أنواع التمييز".

وتابع الإيطالي: "هذا الأمر مثير للأشمئزاز، أنتم تعرفون رأيي والنادي، وعلينا الآن أن نتحدث عن المباراة، أنها من المباريات التي صعب أن تحضر لها".

وسيغيب كلاً من الحارس كيبا، روديجير، هازارد، كانتي، أزبيليكويتا، من أجل الراحة، مقابل غياب كلاً من كوفاتيشيتش وكاهيل وموسيس بسبب الإصابة.

وأكد مدرب نابولي السابق، تزايد فرص إثيان إمبادو في المشاركة غدًا بسبب إصابة قائد الفريق جاري كاهيل.

وتحدث ساري عن صعوبة اللقاء: "المباراة الأخيرة كانت صعبة للغاية، وكان صعب التسجيل، أنهم ينافسون على التأهل، واعتقد أنه يريدون الفوز، لذلك ستكون المباراة قوية".

وضمن تشيلسي التأهل بفضل حصده العلامة الكاملة في المباريات الخمسة السابقة، لينجح في حجز مقعده كأول ترتيب المجموعة.

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