ساري يدين العنصرية ضد سترلينج ويكشف غيابات البلوز

أدان المدير الفني الإيطالي، ماوريسيو ساري، الأفعال العنصرية التي قامت بها جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي نحو المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج.

وكان تشيلسي قد تفوق على مانشستر سيتي، مطلع الأسبوع الحالي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء شهد إهانة من بعض جماهير البلوز للاعب المنتخب الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي غدًا في ختام مبارياته بدور المجموعات من الدوري الأوروبي، أمام مول فيدي المجري، حيث تحدث الإيطالي، عن ما حدث.

ساري بدأ حديثه عن أحداث يوم السبت: "في البداية أنا أدين كل ما حدث، لكنني ليس لدي أقوله أكثر ، لأنه قيد التحقيق، لكنني أدين كل أنواع التمييز".

