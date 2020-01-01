ساري يجتمع مع رئيس يوفنتوس والمدير الرياضي لمناقشة أسباب الهزائم

ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يجتمع مع الثنائي أندريا أنيلي رئيس النادي والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اجتماع بين المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس ورئيس النادي أندريا أنيلي ومديره الرياضي فابيو باراتيتشي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ستامبا" والتي أكدت أن المدرب السابق لنابولي وتشيلسي قد جلس مع الثنائي للحديث عن أوضاع الفريق الأخيرة.

وكان يوفنتوس قد تعرض للخسارة يوم السبت الماضي أمام هيلاس فيرونا في مباراة الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي ، كما تعرض للهزيمة قبلها ضد نابولي بهدفين لهدف.

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وتناولت تقارير صحفية اليوم أنباءًا حول رغبة يوفنتوس في الحصول على خدمات المدرب بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

وأكدت التقارير أن الإدارة الإيطالي مستعدة لمنح جوارديولا عقدًا قيمته مفتوحة من أجل إغرائه بتولي تدريب الفريق في أقرب وقت ممكن.

وكشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس قد أبدى غضبه من أداء الفريق وخسارة ثلاث نقاط كانت في المتناول عقب المباراة.

جدير بالذكر أن علاقة ساري برونالدو كانت قد تحسنت في الفترة الماضية بعد القليل من التوتر الذي شهدته مع بداية الموسم.