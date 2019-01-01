ساري يبدأ في البحث عن أدوار مركبة لديبالا

ساري يريد الحفاظ على باولو ديبالا في يوفنتوس وسط اهتمام مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

بدأ ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس في البحث عن أدوار مركبة لباولو ديبالا تجعله أكثر فائدة بالنسبة لمنظومة البيانكونيري في الموسم المقبل.

وكان ديبالا قد اقترب من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية حسب تكهنات الصحافة الإيطالية.

وفي الوقت الذي زادت فيه اهتمامات مانشستر يونايتد بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني، يبدو أن ساري قد قرر الإبقاء عليه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

ويعمل المدرب الإيطالي على جعل ديبالا أكثر حركية من أجل تعزيز قدرته على اللعب في أكثر من مركز وبأدوار مركبة.

وظهر ذلك بشكل واضح حسب ما نشرته لاجازيتا ديلو سبورت حول التعامل الخاص الذي بات يتعامل به ساري مع ديبالا فيما يتعلق بالتكتيك والحصص الخاصة المكثفة.

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يذكر أن باولو ديبالا قد سجل 5 أهداف فقط في الموسم المنصرم، مقابل 21 هدفًا سجلها في الموسم الذي سبقه، مما يعكس تراجع أدوار النجم الأرجنتيني مع وصول كريستيانو رونالدو إلى السيدة العجوز.