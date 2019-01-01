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الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري.. والتغييرات المحفوظة، هل هو الإفلاس التكتيكي بعينه؟!

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رغم تأهل تشيلسي لنهائي كأس الرابطة على حساب توتنهام، بمساعدة ركلات الجزاء الترجيحية، إلا أن الشكوك بدأت تحوم حول مستقبل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مع البلوز، حتى أن بعض الصحف البريطانية، التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، لا تبتعد سيناريو إقالته في المستقبل القريب، إذا لم تتحسن الأوضاع على مستوى البريميرليج في الأسابيع القليلة القادمة.

كيف اهتزت الأرض تحت أقدام ساري

2019-01-19 Maurizio Sarri

حتى الجولة الخامسة، كانت الأمور تسير على ما يُرام، إلى أن بدأ مسلسل نزيف النقاط، بالابتعاد رويدًا رويدًا عن الثنائي المتصدر ليفربول ومانشستر سيتي، إلى أن وصل الفارق بين تشيلسي والمتصدر الآن لـ13 نقطة، وتسعة نقطة بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي، والأخطر من ذلك، أنه بعد الهزيمة أمام آرسنال، تقلص الفارق المدفعجية ومانشستر يونايتد أصحاب المركزين الخامس والسادس لثلاث نقاط فقط.

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دخول عش الدبابير

Maurizio Sarri, Chelsea

مقامرة أخرى قام بها ساري بعد مباراة آرسنال، بتعنيف لاعبيه للمرة الأولى، منذ قدومه، كان يتحلى بالهدوء ويرفض الدخول في صدامات مع اللاعبين، إلا أنه خرج عن النص تمامًا بعد السقوط أمام المدفعجية، بإلقاء اللوم على اللاعبين، بشكل غير مسبوق، متناسيًا أن جُل المجموعة الحالية، قيل عنهم أنهم تسببوا في إقالة اثنين مدربين من قبل، هما مورينيو وكونتي، وهو ما يُنذر باحتمال انقلاب غرفة خلع الملابس عليه، إذا استمر على نفس النبرة الحادة.

إفلاس فني

Mateo Kovacic Chelsea 2018-19

يؤخذ على ساري عدم تنويع أفكاره، وطوال الأسابيع الـ22 الماضية، يُمكن القول بأن يتعمد من مباراة لأخرى، أن يُثبت للمنافسين أنه أشبه بالكتاب المفتوح. دعك من إصراره العجيب على الاعتماد على جورجينيو كلاعب وسط مدافع، على حساب نجولو كانتي، فبصماته باتت محفوظة لدى الجماهير قبل مدربي المنافسين.

يُلاحظ على ساري أنه لا يبتكر في تدخلاته، يتعامل بإستراتيجية ومنهج واحد، والحديث عن تغييراته شبه الثابتة، على سبيل المثال، في مبارياته الـ15 التي بدأ خلالها بالقادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة كوفاسيتش في التشكيلة الأساسية، قام باستبداله في الأشواط الثانية، من ضمن التبديلات الثلاثة المتاحة لتشيلسي، هناك تغيير لا يتغير أبدًا، باركلي بكوفاسيتش أو العكس، تكرر 17 مرة في الأسابيع القليلة الماضية، وهذا يعكس مدى الأسلوب الروتيني للمدرب، والذي يراه المنتقدين إفلاس فني.

 أزمة هازارد

2019-01-23 Eden Hazard Maurizio Sarri

واحدة من الأشياء التي ضربت ساري في مقتل في الأسابيع القليلة الماضية، تراجع مستوى إدين هازارد، الذي كان العلامة الفارقة للبلوز في بداية الموسم، حين كان يعتلي صدارة الهدافين حتى الجولات السبع أو الثماني الأولى، لكن مؤخرًا، عاد الحديث عن انتقاله لريال مدريد، قبل دخوله موسمه الأخير مع الفريق، هذا بخلاف، ما فعله ساري، بتشتيت هازارد، بالاعتماد عليه كرأس حربة صريح على حساب جيرو، في فترة إصابة موراتا وقبل قدوم هيجواين، والسؤال الآن.. هل سيُجدد ساري من أفكاره فيما تبقى من الموسم، أم ستصدق توقعات إقالته إذا ابتعد عن المركز الرابع في المستقبل القريب؟

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