ساري يقارن هازارد بميسي وكريستيانو رونالدو

هازارد قاد تشيلسي للفوز على واتفورد بهدفين مقابل هدف في الدوري الإنجليزي. تعرف على تصريحات ساري بشأنه

قارن ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، بين إيدين هازارد، نجم البلوز، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وهداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي.

هازارد سجل هدفين أمام واتفورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي ليجلب النقاط الثلاثة للبلوز.

وقال ساري في تصريحات صحفية: "هازارد لاعب هام للغاية للفريق، كأهمية ميسي لبرشلونة أو رونالدو ليوفنتوس".

وتابع: "إنّه لاعب رائع ويستطيع التواجد في أكثر من مركز، وحاليًا يلعب كمهاجم وهمي ويقدم مستويات رائعة، فبجانب تسجيله هدفين صنع الكثير من الفرص لزملائه".

ساري أشار إلى سعادته بقدرة فريقه على تجاوز الخسارة أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية وتحقيق انتصار صعب على واتفورد.

هل تمزح يا ليو؟ 👀 pic.twitter.com/1dHqyJC60E — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وحول استبدال هوسون أودي بعد أن نزل بديلًا لبيدرو، أوضح ساري: "لقد عانى من إصابة في الأوتار منذ أسابيع وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة شعر ببعض الألم ولذلك فضلت إخراجه".

واختتم: "أتفهم سبب اندهاش البعض من التغيير ولكني خشيت من تجدد الإصابة وفضلت إراحة اللاعب".

تشيلسي يتواجد في المركز الرابع برصيد 40 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.