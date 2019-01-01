ساري: مواجهة الأتليتي معقدة ودوري الأبطال ليس هاجسًا ليوفنتوس

ولم ينس الرد على تصريحات كونتي المثيرة للجدل

أقر مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري بصعوبة المواجهة المرتقبة ضد أتليتكو مدريد، التي سيستضيفها ملعب "واندا متروبوليتانو" غدًا الأربعاء في ختام الجولة الافتتاحية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال مدرب تشيلسي السابق في حديثه مع الصحفيين "ستكون مباراة معقدة على أرض الملعب، لقد تطور أتليتكو مدريد مع الاحتفاظ بهوية مدربه الخاص".

وعن جاهزية البوسني ميراليم بيانيتش ومشاركة ديبالا قال "بيانيتش أصبح متاحًا، وقد تدرب بانتظام مع اللاعبين، لكن حتى الآن لم نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مشاركته، غدًا سنقرر ما إذا كان سيبدأ المباراة أم سيحصل على دقائق في الشوط الثاني، ديبالا؟ الفريق ليس جاهزًا للتناوب الكامل، لذا ينبغي علينا أن نكون أكثر حذرًا في اختياراتنا".

وعن فرص اليوفي في إنهاء حلم معانقة الكأس ذات الأذنين للمرة الأولى منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، قال "نحن يوفنتوس، وفي كل مباراة نخوضها لا نبحث سوى عن الفوز، لكننا نعرف أن هناك 10 لـ 12 فريقًا يشاركونا في نفس الهدف ومجهزون مثلنا".

وأضاف "في الوقت الراهن، لا تبدو الأندية الإيطالية الأوفر حظًا، هناك فرق أخرى أكثر منا جاهزية، وما خسرناه في آخر عقدين نحن جميعًا نتحمل مسؤوليته بداية من رؤساء الأندية للصحفيين، نُريد العودة للاستمتاع على أرض الملعب. نريد الفوز لكن بدون هلع".

اليوم المُنتظر 🤩

يوم عودة دوري الأبطال 🙌

ما هي الدولة التي ستضيف لقب دوري أبطال أوروبا إلى سجلاتها عام 2020؟ 🌍 🏆 pic.twitter.com/2pnkAF4MjN — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2019

وبخصوص التصريحات التي أدلى بها أنطونيو كونتي، ودعا خلالها ساري للتحلي بالهدوء بعد تعادل اليوفي مع فيورنتينا، قال "لم أسمع شيئًا أو كونتي أخبرني بشيء خطأ، كل ما في الأمر أنني أجبت على سؤال عن الفرف بين يوفنتوس أمام نابولي وبين فيورنتينا، وتوقفت عن الفرق بين اللعب الساعة 3 عصرًا و9 مساءً، لم أكن أقصد كونتي".