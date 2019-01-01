ساري: ما حدث مع كيبا كان سوء تفاهم

مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري يعلق على خلافه مع كيبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

علق ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عن الواقعة التي حدثت بينه وبين الحارس كيبا، واصفًا إياها بأنها سوء تفاهم.

وكان حارس البلوز قد رفض استبداله في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي انتهت بفوز السيتزن بركلات الترجيح وتتويجهم باللقب.

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عن هذه الواقعة تحدث ساري بعد المباراة وقال: "ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، لم أفهم المشكلة ولم تصبح واضحة بالنسبة لي إلا عند قدوم طبيب الفريق لي وشرح لي بأن كيبا لا يعاني من إصابة عضلية، وأنه قادر على خوض ركلات الترجيح".

وعن غضبه الشديد لرفض كيبا للتغيير وذهاب ساري لنفق اللاعبين مهددًا بخروجه من الملعب أثناء المباراة قال: "كنت أريد أن أهدأ فقط، كيبا ظن أنني أريد استبداله بسبب إصابة عضلية، وهو كان يقول لي بأنه لا يعاني من إصابة عضلية، هو كان على حق، تحدثت معه فقط لكي أفهم الموقف، ولم أدرك ما يريد قوله إلا عند قدوم الطبيب لي".

كما أكد المدرب الإيطالي أن إدارة تشيلسي لن تعاقب كيبا بعد تصرفه الأخير.

وعن مستقبله وتأثير هذه الواقعة عليه قال: "عليك أن تسأل إدارة النادي على ذلك، أنا اليوم فخور بأداء اللاعبين لأنهم قدموا ما طلبته وحافظنا على نظافة شباكنا أمام أفضل فريق في أوروبا بنظري وهو مانشستر سيتي".