النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري: لوفتوس تشيك مستقبل تشيلسي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تعرف على تصريحات ساري بشأن لوفتوس تشيك

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ روبن لوفتوس تشيك تطور كثيرًا خلال الفترة المقبلة ليصبح جزءًا رئيسيًا من كتيبة الفريق.

تشيك، 22 عامًا، عاد للمشاركة مع تشيلسي بعد فترة الإعارة في صفوف كريستال بالاس.

أسطورة تشيلسي: رحيل لوفتوس تشيك؟ لماذا؟

وقال ساري في تصريحات صحفية: "روبن هام للغاية بالنسبة للفريق، لديه إمكانيات كبيرة وهو لاعب عظيم للغاية".

اختيارات المحررين

وتابع: "لعب آخر 7 مباريات في الشهر الماضي، أنا سعيد للغاية به وبتطوره خلال هذه الفترة وبالأخص في الجوانبي التكتيكية".

مدرب البلوز نفى إمكانية رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في يناير مؤكدًا أنّه قد يعتمد عليه في مركز لاعب خط الوسط أو جناح".

واختتم: "في كل الأحوال وجود تشيك معانا أمر مفيد للغاية وسوف يكون له دور كبير معنا في المستقبل".

تشيلسي يمتلك 37 نقطة في الدوري الإنجليزي بعد 17 جولة ويستضيف ليستر سيتي مساء اليوم، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج".

الموضوع التالي:
ديشان يرد على إدعاءات لابورت حول المنتخب الفرنسي
الموضوع التالي:
إنيستا: أرى نفسي مدربًا
الموضوع التالي:
يوفنتوس يقترب من ضم مهاجم براجا
الموضوع التالي:
أيهما أفضل .. MSN 2015 أم ثلاثي هجوم برشلونة الحالي؟
الموضوع التالي:
أمرابط يتحدث عن الفوز على الاتحاد ودعم جماهير النصر
إغلاق