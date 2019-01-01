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الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري: لم أشاهد كأس العالم ولا أحب المنتخبات

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ساري يقارن تشيلسي بمنتخب الأسود الثلاثة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري عن عدم حبه للمنتخبات الوطنية وأكد أن أي نادي قادر على هزيمة الفرق التي تمثل بلدانها بسهولة.

ولم يسبق لساري العمل على صعيد المنتخبات من قبل، وقضى مسيرته التدريبية بأكملها في مجال الأندية الإيطالية قبل الانتقال إلى تشيلسي.

وقال ساري مع الموقع الرسمي لناديه: "لم أشاهد كأس العالم، لا أحب المنتخبات الوطنية، لا يوجد شيء تتعلمه منها".

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وأضاف: "كل المدربين يشاطروني هذا الرأي، ولكن سيكون من الصعب قوله، من المستحيل تنظيم فريق في 30 يوماً فقط".

وأكمل الإيطالي: "برأيي أي منتخب سيخسر بكل سهولة أمام أي نادي بسبب الوقت الذي يحصل عليه الأخير للإعداد والتكوين، عكس الفرق في أمم أوروبا أو كأس العالم".

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وعن نتيجة المواجهة، إذا حدثت، بين إنجلترا وتشيلسي: "أعتقد سنفوز، لما لا؟ لا نقل أي شيء عنهم، ولكن أي نتيجة ممكنة، لم أحظى بوقت كاف لإعداد فريقي كما أحب".

وختم: "الأسبوع المقبل هو الأول بدون ثلاثة مباريات منذ أغسطس، وهذا لا يكفي".

وكان حديث ساري عن المونديال قد أتى بسبب سؤال من مراسل عن نجاح تقنية الفيديو في كأس العالم والسبب وراء رفض المدير الفني لها.

وعقب ساري: "لا أحبها، تقتل الحماس والأجواء في الملعب، ليس طبيعياً أن تنتظر 30 ثانية للاحتفال بهدفك".

يذكر أن تشيلسي يواجه نيوكاسل مساء السبت ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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