ساري: لدينا مشكلة بخط الوسط ولا نحتاج هيجواين

المدرب الإيطالي يتحدث قبل مواجهة تشيلسي مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أكد ماورزيو ساري المدير الفني لتشيلسي، أنه لا ينوي التعاقد مع جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس المعار إلى ميلان.

هيجواين سبق وأن عمل مع ساري في نابولي، قبل أن ينضم الأول ليوفنتوس والثاني لتدريب تشيلسي.

البلوز يعانون من أزمة هجومية في الوقت الحالي، بسبب المستوى المتخبط للمهاجم الإسباني ألفارو موراتا، ليرتبط ساري بالتعاقد مع هيجواين.

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وعلق ساري على هذه الأنباء:"يعجبني هيجواين كثيراً فهو لاعب رائع يتمتع بشخصية مميزة، ولكني لا أريد الحديث عنه".

وأضاف:"لدينا الآن مهاجمين جيرو وموراتا وهيجواين يلعب لميلان لذلك لا يجب مناقشة الأمر".

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وأما عن فوزه على مانشستر سيتي:"كنت واثقاً من تقديمنا مباراة جيدة، نحاول التنويع من أسلوبنا أمام كل خصم".

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وتابع:"لدينا مشكلة في ما يخص لاعبي خط الوسط، لدينا 4 لاعبين وسط منهم 3 بنفس الصفات".

وتأتي تصريحات ساري قبل مواجهة تشيلسي القادمة ضد ليستر سيتي غداً السبت في الجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

ويحتل البلوز المركز الرابع بجدول البطولة وفي رصيده 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.