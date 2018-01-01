النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري: لدينا مشكلة بخط الوسط ولا نحتاج هيجواين

التعليقات()
Getty Images
المدرب الإيطالي يتحدث قبل مواجهة تشيلسي مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد ماورزيو ساري المدير الفني لتشيلسي، أنه لا ينوي التعاقد مع جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس المعار إلى ميلان.

هيجواين سبق وأن عمل مع ساري في نابولي، قبل أن ينضم الأول ليوفنتوس والثاني لتدريب تشيلسي.

البلوز يعانون من أزمة هجومية في الوقت الحالي، بسبب المستوى المتخبط للمهاجم الإسباني ألفارو موراتا، ليرتبط ساري بالتعاقد مع هيجواين.

اختيارات المحررين

سولشار: مانشستر يونايتد نادي يحتاج لمتطلبات محددة

وعلق ساري على هذه الأنباء:"يعجبني هيجواين كثيراً فهو لاعب رائع يتمتع بشخصية مميزة، ولكني لا أريد الحديث عنه".

وأضاف:"لدينا الآن مهاجمين جيرو وموراتا وهيجواين يلعب لميلان لذلك لا يجب مناقشة الأمر".

وأما عن فوزه على مانشستر سيتي:"كنت واثقاً من تقديمنا مباراة جيدة، نحاول التنويع من أسلوبنا أمام كل خصم".

مستقبل داني درينك ووتر:"لاعب رائع جداً ويناسب فريقنا، مصيره في يده وأيضا الأمر يعود للنادي".

برشلونة أمام سيلتا فيجو - عقدة عمرها 5 سنوات

وتابع:"لدينا مشكلة في ما يخص لاعبي خط الوسط، لدينا 4 لاعبين وسط منهم 3 بنفس الصفات".

وتأتي تصريحات ساري قبل مواجهة تشيلسي القادمة ضد ليستر سيتي غداً السبت في الجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

ويحتل البلوز المركز الرابع بجدول البطولة وفي رصيده 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

الموضوع التالي:
إيمري يسعى للإبقاء على أوزيل في آرسنال
الموضوع التالي:
الحبسي: لم أرغب في المغامرة بعد إصابتي أمام الأهلي
الموضوع التالي:
ساري يرحب بعودة مورينيو لانجلترا - باستثناء نادي واحد
الموضوع التالي:
أنشيلوتي يكشف موقف نابولي من ضم بافارد
الموضوع التالي:
السومة: لا استطيع مواجهة جماهير الأهلي بعد الخسارة من الهلال
إغلاق