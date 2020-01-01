ساري: لا أهتم لغضب ديبالا والمعاناة أمام روما حتمية

ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس سعيد بالفوز على روما رغم غضبه من التراجع.

أعرب المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس على سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره روما في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري وأكد خلالها أن الفريق كان عليه أن يستمر في الضغط وفي تسجيل الأهداف طالما كانت الفرصة متاحة.

وقال ساري: "لقد لعبنا بشكل جيد خلال أول 60 دقيقة من عمر المباراة لكن المعاناة أمام روما في ملعب الأولمبيكو أمر حتمي في كل مواجهة هناك".

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وأضاف: "الأمر الذي لم أحبه في المباراة أننا حاولنا الحفاظ على تقدمنا دون إضافة المزيد من الأهداف، لقد وصلنا بهجمات مرتدة في حالة ثلاثة أمام واحد ولم نسجل".

وأكمل عن غضب ديبالا من التبديل: "لا أهتم كثيرًا، المباراة أجبرتني على اتخاذ بعض القرارات، ديبالا أظهر رد فعله في الملعب وذلك لا بأس به وطبيعي فأنا لم أشاهد أي لاعب يغادر الملعب من قبل وكان سعيدًا".

وأنهى تصريحاته عن رامسي ورابيو: "هما يتطوران مباراة بعد مباراة وأنا سعيد للغاية بما يقدماه، وأننا نجني ثمار الصبر عليهما".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم كانت قد انتهت بفوز فريق يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد ليتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإيطالي بنهاية الدور الأول بفارق نقطتين عن إنتر الذي تعثر بالأمس.