ساري: سعيد بالأداء وليس النتيجة

المدرب الإيطالي يرى أن فريقه كان الأحق بالفوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي سعادته بأداء فريقه رغم التعادل مع أينتراخت فرانكفورت 1-1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال ساري لبي تي سبورت:"أنا سعيد للغاية بالأداء وليس النتيجة، بعد 25 دقيقة بدأنا اللعب بالفعل"!

وأضاف:"لقد لعبنا أول 35 دقيقة في الشوط الثاني بشكل جيد للغاية، لذلك أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، ولكن 1-1 خارج الديار ليست نتيجة سيئة".

وأوضح:"أعتقد أننا كنا نستحق هدفاً ثانياً، كان لدينا 3 أو 4 فرص، كان بإمكاننا التسجيل، ولكن الآن يجب علينا الحذر في العودة، والحفاظ على العقلية".

وتابع:"إنهم خصم خطير للغاية خصوصاً بوجود يوفيتش، لديهم الحركية والشراسة".

ويحل فرانكفورت ضيفاً على تشيلسي في ستامفورد بريدج لخوض الإياب يوم الخميس المقبل.