ساري: رونالدو يتحسن وديبالا هو العامل الفارق

مدرب يوفنتوس يتحدث عن نجومه وأداء الفريق أمام أتليتكو مدريد

نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في الفوز على ضيفه أتليتكو مدريد بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك ليحسم يوفي تأهله رسميًا لدور الـ16 من البطولة الأوروبية هذا الموسم.

انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف مقابل لا شيء، سجله النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقائق الأولى من شوط اللقاء الثاني، ليقتنص ساري النقاط الثلاث على الرغم من الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق.

وحول تصريحات المدرب الإيطالي عقب انتهاء المباراة قال: "لقد قمنا بالكثير من المجهود الليلة، أعتقد أننا قدمنا أداء جيد ونجحنا في تحقيق الفوز المطلوب ولكن كان المباراة شبيهة بلقاء أتلانتا الماضي، كان علينا القتال طوال الـ90 دقيقة من أجل الخروج بتلك النتيجة".

وتابع: "قدمنا شوط أول رائع وكان التناغم أفضل والتمرير بين اللاعبين، أعتقد أن الحال كان أفضل من مباريات الدوري، ربما يعود ذلك للحافز وراء اللعب في الأبطال ولكن لا أتمنى حدوث ذلك، يجب أن نخوض جميع المباريات بنفس المستوى".

وأضاف: "كنت غاضبًا بعض الشيء في الشوط الثاني لأننا فقدنا الكرة كثيرًا وبسهولة، وجعلناهم يقوموا بالكثير من العرضيات، يجب علينا أن نتحكم في ذلك لاحقًا".

وفي الأخير قال: "لم أتحدث مع رونالدو حول إصابته بعد ولكن يبدو أنه بحالة جيدة، لقد قدم مباراة جيدة وقاتل حتى النهاية وساعد الفريق على المستوى الدفاعي أيضًا".

ملخص ما حدث في دوري الأبطال اليوم.. 🎨#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/dt47UNHryk — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 26, 2019

ومن جانب ديبالا قال: "هو لاعب على مستوى عالي للغاية، مفيد للفريق كثيرًا ودائمًا ما يصنع الفارق في كل مباراة".

يذكر أن البعض يوجه نقد للمدرب الإيطالي الذي لا يقدم الكرة الهجومية المُقنعة مع السيدة العجوز حتى الآن.