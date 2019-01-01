ساري: رونالدو تعافى وهذه خطوته القادمة

ساري يغلق صفحة أزمة مباراة ميلان إلى الأبد

أثنى مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري على مهاجمه كريستيانو رونالدو، وذلك بعد عودته للتسجيل بهز شباك ساسولو من علامة الجزاء، في سهرة الأحد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن أسطورة البرتغال تعافى تمامًا من مشكلته البدنية الأخيرة، التي فتحت الباب لإثارة الجدل والتكهن في العلاقة بينهما، على خلفية أزمة اعتراض الدون على استبداله مرتين قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وبعد المباراة قال مدرب تشيلسي للصحفيين "لم نقدم مباراة سلبية بالمطلق في الشوط الأول. أعتقد أننا خلقنا بعض الفرص للتسجيل، وبمجرد أن بدأ المنافس في الضغط، وضع فريقنا في ورطة، وفي تلك الأثناء وجدنا الحل في آرون رامسي".

وأضاف "أتينا بعد مباراتين بذلنا خلالهم طاقة كبيرة، ونعرف دائمًا صعوبة المباريات التي نخوضها بعد دوري أبطال أوروبا".

وعن كريستيانو رونالدو، قال "لقد تعافى تمامًا من الناحية الجسدية، وستكون خطوته التالية استعادة لمسته التألق، ومن الواضح أنه ما زال يمضي قدمًا إلى الأمام".

وتسبب التعثر أمام ساسولو في تراجع اليوفي إلى وصافة جنة كرة القدم، برصيد 36 نقطة، متأخرًا بنقطة عن إنتر بعد فوزه على سبال بهدفين لهدف.

وسيعود فريق البيانكونيري لحملة الدفاع عن لقب الدوري للموسم التاسع على التوالي بزيارة ملعب "الأولمبيكو" يوم السبت المُقبل لمواجهة لاتسيو في واحدة من قمم الجولة الرابعة عشر للكالتشيو.