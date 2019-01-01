ساري: رحلت إلى تشيلسي لتفادي الانتقال المباشر من نابولي إلى يوفنتوس

يوفنتوس يقدم ساري مدرباً جديداً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قدم يوفنتوس رسمياً مدربه الجديد ماوريتسيو ساري للإعلام مساء الخميس، وتحدث الأخير عن المفاوضات بين الطرفين وعلاقته مع فريقه القديم نابولي.

وعاد ساري إلى إيطاليا بعد عام وحيد قضاه مع تشيلسي تُوج فيه بلقب الدوري الأوروبي وحل ثالثاً في ترتيب البريميرليج بإنجلترا.

وقال ساري في أولى كلماته مدرباً ليوفنتوس: "أنا سعيد بتواجدي هنا اليوم، يجب تقييم ما سنقدمه، لا أعرف إذا كان اختياري هو الأكثر ثورة في تاريخي".

وأضاف: "في شهوري الأخيرة بنابولي شعرت بشكوك، وكنت لا أعطي جواباً شافياً، في تلك الفترة قررت الرحيل لفريق خارج إيطاليا لتفادي الانتقال لخصم مباشرة".

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وواصل الإيطالي: "يوفنتوس الإدارة الأقوى في إيطاليا، وهذا نتاج مشوار طويل، شعوري كان قوياً عندما اتصلوا بي، لم أر فريقاً مهتماً بمدرب بهذا الشكل".

أردف: "قضيت الأعوام الأخيرة أفكر يومياً في كيفية هزيمة يوفنتوس، أعطيت 110 بالمائة للأمر ولم أنجح، الآن سأعمل كاحترافي لتحقيق العكس".

واستطرد: "دائماً أنا محاط بالتشكيك، في إمبولي كان الوضع هكذا مع وصولي، وأيضاً في نابولي، ثم في تشيلسي، في الكرة الحل للتغلب على هذا هو الانتصارات والإقناع".

وعن تخيله لأسلوب اللعب: "طريقة اللعب تعتمد على العقلية، أحتاج لمعرفة من اللاعبين الذين سيصنعون الفارق، دربت نجوماً كبار في السنوات الأخيرة، وتدريب رونالدو أمر عاطفي، هو القمة، ويمكن توظيفه مع ديبالا في نفس الفريق".

وحول فرص يوفنتوس بدوري الأبطال: "يجب أن نبدأ الموسم بعقلية انتصارية، ولكن على الصعيد الأوروبي هناك 8-9 فرق قادرة على تحقيق الأبطال، يجب أن نكون جاهزين".

وأجاب ساري ضاحكاً على إذا كان يوفنتوس سيمح له بعد ارتداء بدلة: "أفضل ملابسي الاعتيادية الرياضية وليس الرسمية، لم نتحدث صراحة في الأمر، في مثل عمري المهم هو أن لا تخرج عارياً".

وعلق المدرب على لقاء يوفنتوس ونابولي المرتقب: "أنا أعرف أن إذا قاموا بالتصفيق لي جماهير نابولي سيكون حباً لي، وإذا كان التصفير مسيطراً فهذا سيعبر عن الحب أيضاً".

وكشف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، عن المفاوضات لجلب ساري: "لم تستغرق أكثر من شهر، يجب أن أشكر تشيلسي لتعاونه، الاحترام المتبادل بين الأندية الكبيرة وإعطاء الوقت اللازم أمر هام".

وتشير التقارير في الصحافة الإيطالية أن ساري قد يتوجه إلى اليونان لاستكمال عطلته ومقابلة نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي يتواجد برفقة أسرته هناك.