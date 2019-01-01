ساري: ربما سنعاني بسبب انتقالات يناير

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد أن فريقه يواجه مشكلة في خط الوسط ويلقي باللوم على عدم التدعيم بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عن قلقه من إمكانية تعرض فريقه لمشكلة خلال الفترة المقبلة في وسط الملعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري وأكد من خلالها أن كل ذلك يتوقف على كيفية سير الأمور في الفترة المقبلة من الموسم.

وقال ساري: "لا أعلم إذا كنا سنعاني في الفترة المقبلة بسبب عدم التوقيع مع لاعب وسط ملعب أم لا، لكن سيتوجب علي أن أحاول حل مشاكلي بالفريق الذي أملك".

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وأضاف: "أعتقد أن كوفاسيتش يمكنه أن يكون خيارًا جيدًا للغاية حتى يعود لوفتوس تشيك من المشكلة التي يعاني بها في ظهره مؤخرًا".

وأكمل :"في وجود كوفاسيتش بمركز وسط المدافع سيكون أمام جورجينيو فرصة للراحة، وسيكون هناك أيضًا أمبادو، لكن ربما يكون كوفاسيتش مناسبًا بشكل أكبر للفريق في هذا المركز".

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واختتم تصريحاته: "كما تعلمون فأمبادو يملك سمات دفاعية أكبر، لكن كوفاسيتش قريب في طريقة لعبه من جورجينيو ويحرك الكرة من لمسة واحدة، أعتقد أنه سيجيد ذلك المركز جيدًا".