رامسي يغيب عن مواجهة يوفنتوس وبارما بالدوري الإيطالي

بناء على رغبة المدرب ماوريسيو ساري

يفقد نادي يوفنتوس الإيطالي، لخدمات لاعب وسطه الويلزي آرون رامسي، في افتتاح مشواره ببطولة الدوري أمام بارما.

رامسي انضم ليوفي خلال سوق الانتقالات الصيفي، قادماً من نظيره الإنجليزي أرسنال في صفقة انتقال حر.

ويأتي غياب صاحب الـ28 عاماً بسبب رغبة المدرب ماوريسيو ساري لمنحه الراحة، وعدم المجازفة به في وقت مبكر من الموسم.

ويرجع ذلك نظراً لمعاناته من إصابة طويلة في أوتار الركبة، في الأسابيع الأخيرة من مسيرته مع أرسنال.

وأما بالنسبة لكل من ماتياس دي ليخت، أدريان رابيو، دانيلو، ميريح ديميرال، جيانلويجي بوفون، سيتواجدون بقائمة المباراة.

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يذكر أن رامسي ظهر مع يوفنتوس في الفترة التحضيرية، ولعب لمدة 20 دقيقة في الفوز على تريستينا بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يغيب ساري نفسه عن مواجهة بارما، كذلك مباراة فريقه السابق نابولي، بسبب معاناته من مشكلة في الرئة.