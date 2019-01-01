ساري: رامسي يحتاج للتأقلم.. ويوفنتوس تحت الإنشاء

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس اعتقاده أن فريقه لا يزال "تحت الإنشاء"، وذلك عقب فوزه على هيلاس فيرونا 2-1 في الأسبوع الرابع للكالتشيو.

وقال ساري عقب المباراة لسكاي سبورت إيطاليا:"ربما كان هناك بعض الإرهاق الذهني، لأنك بحاجة لإعادة شحن بطاريتك بسرعة بعد يومين في كل مرة، ومع تكرار تلك العملية تفقد بعض التوازن".

وأضاف:"(باولو) ديبالا لعب مباراة جيدة للغاية، (آرون) رامسي بحاجة للتأقلم، ولكني أعتقد أنها ظروف طبيعية للغاية، لقد لعب رامسي تحت رقابة فردية".

وأوضح:"هذا فريق تحت الإنشاء، يمكن قول ذلك. لذلك سيتطلب الأمر بعض الوقت لتطبيع اللاعبين".

وكان يوفنتوس قد تعادل مع أتلتيكو مدريد 2-2 في ملعب الأخير "واندا ميتروبوليتانو"، فيما جمع 10 نقاط حتى الآن من 4 مباريات في الدوري الإيطالي.