ساري: حان وقت احترام قرار هازارد

لا يوجد تأكيد أو نفي نهائي، ولكن البلجيكي يقترب من الخروج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي وجود علاقة بين اقتراب إيدين هازارد نجم الفريق من الرحيل وبين جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة للبريميرليج ضد ليستر سيتي.

وقال ساري لسكاي سبورتس:"إيدين كان متعباً اليوم لذلك بقي على دكة البدلاء، حاولنا الفوز به لاحقاً في آخر 25 دقيقة".

وأضاف:"أعتقد أنه لعب هنا في تشيلسي لسبعة مواسم وحاول خلالها بأفضل ما لديه في كل مباراة، والآن حان وقت احترام قراره، ولكني أتمنى أن يبقى".

وأوضح:"الموسم كان جيداً، كنا نواجه بعض المشاكل قبل شهرين أو ثلاثة ولكن المركز الثالث نتيجة جيدة للغاية، الآن سنذهب إلى باكو (عاصمة أذربيجان) للعب نهائي الدوري الأوروبي ولدينا الفرصة لجعل موسمنا رائعاً".

أما عن المباراة الودية في الولايات المتحدة والتي تفصل بين نهاية البريميرليج ونهائي اليوروبا ليج قال:"لدي شعور مزدوج، أنا سعيد لأننا سنذهب من أجل سبب جيد، ولكن كمدرب أنا قلق، نحن مرهقون وبحاجة للراحة".

يذكر أن تشيلسي تعادل مع ليستر بدون أهداف، ليؤمن المركز الثالث بعد تعادل ملاحقه توتنهام هوتسبر مع إيفرتون 2-2.