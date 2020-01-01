ساري: تغييراتي كانت خاطئة .. بيولي: خرجنا لسذاجتنا

تعرف على تصريحات ساري وبيولي عقب إقصاء يوفنتوس لميلان في كأس إيطاليا

أكد ماوريتسيو سارِّي المدير الفني لنادي يوفنتوس ، أنّه أخطأ في التغييرات، مشيدًا بمستوى كريستيانو رونالدو في كأس إيطاليا ، بينما أرجع ستيفانو بيولي، مدرب ميلان ، الخروج من البطولة لسذاجة فريقه.

يوفنتوس تأهل إلى نهائي كأس إيطاليا مستفيدًا من التعادل الإيجابي في الذهاب في مباراة شهدت إهدار كريستيانو رونالدو لركلة جزاء في الشوط الأول بجانب طرد أنتي ريبيتش.

وحاول ميلان على استحياء تسجيل هدف التأهل ولكن المحاولات باءت بالفشل، بينما شكّل البيانكونيري خطورة طوال دقائق اللقاء.

المزيد من الفرق

وقال ساري في تصريحات عقب المباراة: "بعد ثلاثة أشهر دون لعب كرة القدم، أصبحت العودة صعبة وخاصة أنّها دون حضور جماهيري، ولكن أول 30 دقيقة أبهرتني للغاية ولعبنا الكرة بصورة جيدة وبسرعة وكنا الأفضل حتى قبل حالة الطرد".

وتابع: "بعدها حدث تراجع في الأداء، ولكن هذا طبيعي في ظل غياب الجماهير. أرى العديد من الأمور الإيجابية أهمها عدم السماح للمنافس بالتسديد على مرمانا والعودة من التوقف في حالة بدنية وذهنية جيدة للغاية".

ساري تحدث عن تعليماته لكريستيانو رونالدو بقوله: "طلبت منه التواجد في الوسط وأن يقدم أفضل ما لديه. إنّه بالطبع غير معتاد على إهدار ركلات الجزاء لكنّه فقط لم يكن محظوظًا".

واعترف المدرب بارتكابه خطأ كبيرًا بإجراء 3 تغييرات دفعة واحدة مؤكدًا أنّ شعوره بامتلاك تبديلين إضافيين لعب دورًا في ذلك.

أما ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، فقال: "الخروج كان محبطًا لأنه بسبب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بمباراة الذهاب. لقد تأثرنا كثيرًا بضغط يوفنتوس وكنا ساذجين وهذا كلفنا الكثير".

وأردف: "ورغم ذلك فقد تعادلنا في المباراة ولكن هدف رونالدو في الذهاب أخرجنا من البطولة، كما أنني سعيد بالمستوى الذي ظهر به قلوب الدفاع وعلينا المضي قدمًا".

جدير بالذكر أنّ رونالدو أهدر ثاني ركلة جزاء له في مسيرته مع يوفنتوس ورقم 23 في مسيرته الكروية.