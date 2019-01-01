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الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري بعد اكتساح هادرسفيلد: لعبنا بشكل جيد وهيجوايين أظهر وجهه الحقيقي

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Getty Images
مدرب تشيلسي ساري يشيد بلاعبيه وعلى رأسهم هيجوايين

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري حول جاهزية فريقه بعد الانتصار على هادرسفيلد تاون، كما أشاد بنجم المباراة جونزالو هيجوايين.

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وكان تشيلسي قد اكتسح ضيفه هادرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، في مباراة سجل فيها جونزالو هيجوايين هدفين، وهي أول مرة يسجل بقميص البلوز.

وعقب المباراة، قال ساري لبي بي سي إن الفريق لا يمر بأزمة كبرى كما تحدث البعض عقب مباراة بورنموث الأخيرة التي سقط فيها تشيلسي برباعية.

وأضاف ساري: "لقد ظهر اللاعبون بمستوى جيد اليوم، في أول 25 دقيقة حاولنا السيطرة تمامًا على المباراة ودافعنا بشكل جيد للغاية طوال التسعين دقيقة"

وحول هيجوايين قال ساري: "لقد وصل جونزالو إلى كامل جاهزيته البدنية، لذا لعب أساسيًا اليوم، نحن سعداء من أجله، ونتوقع منه المزيد في الفترة المقبلة"

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يذكر أن جونزالو هيجوايين قد انضم إلى صفوف تشيلسي مؤخرًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من يوفنتوس، وذلك بعد إعارة قصيرة غير ناجحة للبيبيتا في ميلان.  

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