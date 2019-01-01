ساري: الفوز على توتنهام أفضل رد على خسارة مباراة أرسنال

تعرف على تصريحات ساري بعد فوز تشيلسي على توتنهام في كأس كاراباو

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ الفوز على توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أفضل رد على الهزيمة من أرسنال في الدوري.

تشيلسي حقق الفوز في كأس كاراباو بضربات الجزاء بعد انتهاء مجموع المباراتين 2-2.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد انّ رد فعل اللاعبين كان جيدًا للغاية ولكن تصريحاتي لم تكن بغرض الهجوم على الللاعبين".

وأوضح: "قلت فقط إننا نعاني من مشكلة واللاعبون تفهموا الرسالة وأصبح ذلك دافعًا لهم للتألق وإظهار الجودة كما حدث في الكأس".

ساري أشار إلى أهمية امتلاك اللاعبين للحماس والإصرار لأجل الظهور بأفضل صورة ممكنة في المباريات المقبلة.

🏆ربع النهائي - #كأس_آسيا2019

الإمارات 🆚 أستراليا

⏰ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب هزاع بن زايد



كل التمنيات بالتوفيق للأبيض الإماراتي 🇦🇪#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/B0JzeGZJRX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

وواصل: "استمعت كثيرًا بالدقائق التي شارك فيها إيدين هازارد ولكنني فضلت إخراجه لأنّه كان متعبًا وركض كثيرًا وبحاجة إلى الراحة".

واختتم: "لا أرى أنّ الفريق يعاني من أي أزمات فيما يتعلق بمركز المهاجم، السؤال ليس من يلعب ولكن ما هي الجودة والقيمة التي يقدمها أي لاعب يشارك".

تشيلسي لم يحقق بطولة كأس الرابطة منذ 2015 رفقة جوزيه مورينيو.