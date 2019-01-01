ساري: الدوري الإيطالي "واجب" على يوفنتوس وسنغير الوضع في الأبطال

المدرب يبعث رسائل مطمئنة لرئيس يوفنتوس

بعث المدير الفني ليوفنتوس ماوريسيو ساري رسائل مطمئنة للرئيس أندري أنييلي بشأن مستقبل البيانكونيري فيما تبقى من الموسم، وذلك في عشاء عيد الميلاد في النادي.

ووعد مدرب تشيلسي ونابولي السابق بالقتال على اللقب المفضل للجماهير "الاسكوديتو"، وذلك رغم تنازل السيدة العجوز عن الصدارة.

وتعثر الفريق أمام ساسولو ولاتسيو، ليُهدي إنتر الصدارة بفارق نقطة قبل مباريات الجولة السادسة عشر التي ستنطلق في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المدرب الإيطالي "من الواضح أن هذا يمثل تحديًا خاصًا بالنسبة لي، وكان أمرًا صعبًا عندما قبلت المهمة، وهذا لأنني جئت لنادٍ معتاد على الألقاب".

وأضاف "جئت لأعد صفحة مهمة في تاريخ هذا النادي الغني جدًا بالبطولات، وبطبيعة الحال تريد الفوز في إيطاليا ونكون منافسين بحق في أوروبا".

وتابع "في إيطاليا. يُعد الفوز بالسيري آ أشبه بالواجب بالنسبة ليوفنتوس، أما في البطولة الأوروبية، فالأمر لا يبدو كذلك".

وختم "لكني قبلت التحدي لأجعل الناس هنا سعداء، وقبل أي شيء أنا سعيد لوجودي هنا، وإلا لما قبلت هذا التحدي".