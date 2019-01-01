ساري: أحترم فرانكفورت.. لقد قدموا موسمًا مميزًا

ساري يتحدث عن مباراة فريقه تشيلسي ضد فرانكفورت

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عن احترامه لفريق أينتراخت فرانكفورت، وذلك عشية المواجهة المنتظرة في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي: "لدينا الكثير من الإصابات والمشاكل، جاري كاهل سيغيب لأسبوع بسبب وتر أكيلس، أما روديجير فهو سيغيب لمدة 3 أشهر، قد نضطر للعب بأزبلكويتا في مركز المدافع الأيمن، هودسون أودوي مصاباً ولكن ويليان تدرب اليوم وسيكون جاهز للمباراة".

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وعن المباراة قال ساري: "الصراع على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي صعب جدًا، لذلك بطولة الدوري الأوروبي ستكون طريقًا أسهل بالتأكيد، هنا الوضع أفضل كثيرًا، سنلعب مباريات أسهل من تلك التي نلعبها في الدوري، الأمر كان مختلفًا مع نابولي".

وأضاف: "روديجير إصابته صعبة وهو حزين للغاية علينا أن نتكاتف وأن نكن بجانبه في الفترة المقبلة، لقد قدم موسمًا مميزًا في رأيي، كريستنسين سيكون جاهزًا ولكن يفتقد لحساسية المباريات، أنا أثق فيه ولكن سيكون الضغط كبيراً عليه إذا لعب كثيرًا".

وعن منافسه قال المدرب الإيطالي: "فرانكفورت فريق محترم جدًا، أنا أقدم له كامل التقدير، تابعت لهم الكثير من المباريات هو فريق متغير وغير ثابت الأداء، دائمًا ما يبهرني، هو يصارع في الدوري أيضًا من أجل التأهل إلى دوري الأبطال وهو مثل وضعنا تمامًا، لذلك المباراة ستكون صعبة خصوصًا وأن الذهاب هناك في ألمانيا".

واختتم قائلًا: "هدفنا الفوز، وإذا لم يتحقق ألا نخسر، العودة بنتيجة إيجابية هي ما نسعى إليه".

يشار إلى أن تشيلسي كان قد توج بالدوري الأوروبي عام 2013.