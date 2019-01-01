ساري: أتمنى الاستمرار في تشيلسي

تعرف على تصريحات ساري بعد فوز تشيلسي على أرسنال في الدوري الأوروبي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، رغبته البقاء مع الفريق الإنجليزي مؤكدًا أحقية الفريق بلقب الدوري الأوروبي.

تشيلسي انتصر برباعية لهدف على أرسنال ليحصد بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وقال ساري في تصريحات عقب المباراة: "الشوط الأول كان صعبًا علينا وذلك لأن هذه المباراة رقم 64 لنا في الموسم وكان علينا اللعب بقلب وامتلاك رغبة كبيرة في الفوز".

وتابع: "الموقف تغير في الشوط الثاني وقدمنا مستوى أفضل ولعب كرة قدم ممتعة للجمهور والحضور".

في غفلة من الجميع 😅

هذا الكرواتي يتوّج بالقب الأوروبي الثالث في العام الثالث على التوالي ✨



▪️2 دوري أبطال رفقة ريال مدريد

▪️الدوري الأوروبي رفقة تشيلسي #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/BRyEpACSKp

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

المدرب الإيطالي أشاد بالمستوى الذي قدّمه إيدين هازارد خلال المباراة مؤكدًا أنّه لاعب استثنائي ولكنّه احتاج عدة أشهر للتفاهم معه، مشيرًا إلى قبوله قرار البلجيكي بالرحيل عن الفريق.

وأردف: "في خلال العشرين يومًا الماضيين ارتبط اسمي بروما وميلان ويوفنتوس وهذه الأخبار غير حقيقة. جمهور نابولي يعرفونني جيدًا وأنني اخترت الرحيل لإنجلترا حتى لا أدرب فريقًا آخر في إيطاليا. لو أنني استطيع إهداء هذا الفوز لهم لفعلت".

واختتم: "مستقبلي؟ لدي عقد يمتد لعامين إضافين ونستطيع التطور بصورة أكبر. أتمنى البقاء في تشيلسي والدوري الإنجليزي لأنّه الأفضل في العالم كما أنني سعيد هنا".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت ساري بتدريب يوفنتوس الموسم المقبل خلف ماسيلميانو أليجري.