دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ساريتش يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي

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البوسني أحدث صفقات الفريق

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

وجه البوسني ألفيس ساريتش رسالة خاصة لجمهور فريقه الجديد الأهلي بعد انتقاله مؤخراً لصفوف الفريق.

ساريتش كان قد انضم لصفوف الأهلي قادماً من سون سامسونج الكوري بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

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وقال ساريتش في مقطع فيديو عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به: "مرحباً جمهور الاتحاد، اسمي ساريتش، وأنا سعيد بالتواجد هنا".

وأكمل: "أتمنى لنا النجاح، أشكركم وأراكم جميعاً قريباً".

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ويتواجد ساريتش حالياً رفقة فريقه بالمعسكر الإعدادي المقام في النمسا تجهيزاً للموسم  المقبل.

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