ساديو ماني يتبرع بمبلغ كبير لعلاج المصابين بكورونا في السنغال

ماني يمارس هوايته المفضلة بعمل إنساني جديد

كعادته دائمًا .. بادر نجم ليفربول ساديو ماني، بالتبرع بمبلغ مالي كبير، كمساهمة منه في علاج أبناء السنغاليين المصابين بالوباء المستجد كورونا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لأسد التيرانجا، ظهر خلاله وهو يقدم نصائحه لأبناء جلدته، من أجل تجنب المرض ومنع انتشاره.

وأكد الصحفي لاسانا كامارا، عبر حسابه على "تويتر"، أن هداف البريميرليج الموسم الماضي، قد تبرع بحوالي 45 ألف يورو، للمساهمة في علاج المصابين بالفيروس في وطنه.

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ولا تعتبر المرة الأولى ولا الأخيرة، التي يظهر فيها ماني دعمه وإخلاصه لوطنه وأبناء وطنه، كما فعل من قبل، بالتبرع بمبالغ ضخمة جدًا لبناء مدارس ومستشفيات في مسقط رأسه في السنغال.

ويعيش صاحب الـ27 عامًا في عزله، كبقية زملائه في ليفربول، وذلك بناء على تعليمات النادي، بفرض حجر صحي على اللاعبين لمدة 14 يومًا، لمنع انتشار الوباء التاجي.

ومن المفترض أن يعود النشاط الكروي في بلاد الضباب مع حلول الرابع من أبريل المقبل، إلا إذا لم تتم السيطرة على المرض، الذي وصل لأعداد مزعجة في المملكة المتحدة على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية.

الجدير بالذكر أن ليفربول كان بحاجة لست نقاط فقط، لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي للمرة الأولى في آخر ثلاثة عقود.