تفاجأ جمهور عملاق الرياض النصر، بـ"غياب" النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن كلاسيكو السعودية الكبير ضد النادي الأهلي.
النصر يحل ضيفًا على الأهلي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
سبب غياب ساديو ماني عن الكلاسيكو
ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، لا يُعاني ماني من أي إصابة؛ بالإضافة إلى أن استبعاده من كلاسيكو الأهلي، ليس بقرار فني.
الصحيفة أوضحت أن ماني، شارك في تدريبات النصر بشكل طبيعي، وكان يستعد للتواجد في الكلاسيكو السعودي؛ قبل أن يتعرض لظرف أسري طارئ، حال دون تواجده مع الفريق النصراوي.
هذا الظرف الأسري الطارئ الذي تعرض له النجم السنغالي، وكشفت عنه "الميدان الرياضي" مساء اليوم الجمعة، يتعلق بـ"زوجته"؛ قبل أن تعلن صحيفة "الرياضية" بعدها، أن اللاعب رُزِق بمولوده الثاني.
مسيرة ساديو ماني مع النصر
ساديو ماني البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى فريق النصر الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ، بشكل رسمي.
ومنذ الانضمام للنصر؛ لعب ماني 148 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 54 هدفًا وصانعًا 43 تمريرة حاسمة.
وخلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ سجل ماني 3 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة، في 15 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.
جدير بالذكر أن النجم السنغالي المخضرم، توج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين مع النصر، في الموسم الرياضي الماضي.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".