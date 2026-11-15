تنازلات غير متوقعة نهائيًا .. ساديو ماني يحاول منع النصر من الاستغناء عنه!

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بعد أربع سنوات تقريبًا داخل نادي النصر، يبدو أن نهاية الجناح السنغالي ساديو ماني ستكون غير مرضية له، رغم محاولاته لإقناع شركة النادي بالتجديد له لموسم آخر.

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ماذا حدث؟

العالمي كان قد تعاقد مع أسد التيرانجا في صيف 2023، قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 30 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات، ينتهي بنهاية يونيو 2027.

بموجب هذا العقد، من المقرر أن يدخل اللاعب الفترة الحرة في يناير المقبل، ما يمهد رحيله المجاني عن النادي بنهاية الموسم الجاري، إن لم تتحرك الإدارة للتجديد له، وهذا هو السيناريو المتوقع.

ماني يتنازل والنصر يرفض

الجديد في هذا الشأن، كشفه الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، مؤكدًا أن الجناح السنغالي على علم بعدم رغبة شركة النصر في تجديد عقده بنهاية الموسم الجاري، لذا عرض بعض التنازلات.

وأشار القحطاني إلى أن تنازلات ماني ووكيله وصلت لتقليص راتبه بنسبة 60% عما يتقاضيه حاليًا، مقابل التجديد لمدة موسم وحيد إلا أن النصر يتمسك برغبته في الاستغناء عنه.

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رفض النصر لا يقتصر على الجوانب الفنية، حيث سيبلغ ماني الـ35 من عمره بحلول أبريل 2027، إنما كذلك بسعي الشركة لتقليص الرواتب، سعيًا للتخلص من العقبات المالية التي وقفت حائلًا أمام صفقات 2026.

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وكتب الإعلامي النصراوي نصًا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بنهاية عقد الدون واعتزاله المتوقع بشعار النصر وانتهاء عقد ساديو ماني نهاية الموسم وعدم رغبة النصر بالتجديد معه رغم محاولات اللاعب ووكيله لموسم إضافي، وصلت إلى تنازلات في الراتب الجديد عن الراتب السابق بحوالي 60%، يكون النصر أقل الأندية الأربعة دفعًا للرواتب".

جدير بالذكر أن ماني شارك مع العالمي في 144 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 43 آخرين، وكان عاملًا حاسمًا في التتويج بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، كأول بطولة رسمية يتوج بها مع النصر.

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أزمة النصر المالية

التخطيط المالي في النصر بدأ بالفعل منذ أشهر، بعدما تورط النادي في ديون، كلفته فرض رقابة مالية مشددة عليه، وقفت حائلًا أمام إبرام صفقات قوية في صيف 2026.

تلك الديون كذلك تسببت في تأخير دفع رواتب اللاعبين لعدة أشهر، قبل أن يُحل الأمر في الأمتار الأخيرة من الميركاتو الصيفي 2026.

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لكن رغم التقارير الكثيرة التي تتحدث عن رفع الرقابة المالية المشددة عن العالمي إلا أن الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل يؤكد أن النادي سيُحرم من التعاقدات في شتاء 2027، دون دليل واضح.