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الدوري الإنجليزي الممتاز

ساديو ماني: استحقينا الفوز على مانشستر يونايتد وكنا في قمة التركيز

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اللاعب السنغالي يعلق على فوز فريقه بلقاء مانشستر يونايتد

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، على أن فريقه استحق الفوز على مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول حقق الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأضاف ماني خلال تصريحات لـ"سكاي سبورتس" قائلًا: "لعبنا كرة قدم عظيمة اليوم، وصنعنا العديد من الفرص، واستحقينا الفوز".

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مهاجم ليفربول تابع "لم نستسلم أبدًا طوال المباراة، وجميع اللاعبين كانوا في قمة التركيز من أجل تحقيق الفوز".

ساديو ماني سجل الهدف الأول لليفربول، قبل أن يتعادل مانشستر يونايتد عن طريق لينجارد، وبعدها سجل البديل شاكيري هدفين ليقود فريقه لتحقيق الفوز.

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