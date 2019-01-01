ساؤول يقضي على آمال برشلونة ومانشستر يونايتد

النجم الإسباني ساؤول نيجويز لاعب أتلتيكو مدريد يقضي على آمال كل من برشلونة ومانشستر يونايتد ويؤكد استمراره مع الروخيبلانكوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الإسباني ساؤول نيجويز لاعب فريق أتلتيكو مدريد على رغبته في الاستمرار رفقة النادي العاصمي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا خلال رد له على أحد الأسئلة التي تم توجيهها له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي واسع الانتشار "إنستجرام".

فيليبي لويس: أتمنى الاستمرار للموسم المقبل مع أتلتيكو مدريدhttps://t.co/6I4cguPb6i — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) April 25, 2019

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت ساؤول بالرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الجاري، في ظل وجود إهتمام من كل من برشلونة ومانشستر يونايتد.

ورد ساؤول: "بكل تأكيد سأكون متواجد في أتلتيكو مدريد خلال الموسم المقبل، لدي عقد مع الفريق حتى 2026، لذا سأستمر حتى يكون عمري 32 عامًا".

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ويعد ساؤول واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني خلال الأعوام القليلة الماضية، وواحد من أفضل اللاعبين في مركزه.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد أوشك على الخروج بدون أي بطولة للموسم الجاري بإستثناء السوبر الأوروبي الذي حققه مطلع الموسم الجاري أمام ريال مدريد، حيث يقترب برشلونة من حسم الدوري مساء اليوم عندما يستضيف ليفانتي على كامب نو.