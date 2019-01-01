ساؤول يطلب من توريس العودة لأتلتيكو مدريد

تعرف على ردود الفعل على قرار توريس باعتزال كرة القدم

طلب ساؤول نيجيز، لاعب أتلتيكو مدريد، من فيرناندو توريس، مهاجم ساجان توسو، الياباني العودة إلى منزله في الروخي بلانكوس.

توريس أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بصورة نهائية عن عمر يناهز 35 عامًا.

وقال ساؤول في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بطل، قدوة، وأسطورة. شكرًا على كل شيء يا فيرناندو" وأتبعها بوسم "عد إلى المنزل".

كما علّق إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، على قرار توريس بالاعتزال بقوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "عليك أن تفتخر بكل شيء قدمته في كرة القدم، وأن تجد الحب في كل مكان ترحل إليه. أتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة يا نينيو".

الهداف الذي عشقته الشباك ⚽️

لا أحد ينسى ما فعله توريس في نهائي يورو 2008 👌



ليلة كان هو بطلها الأوحد 👏💥 pic.twitter.com/d9uTpjDpjy — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

من جانبه، كتب مدافع أتلتيكو مدريد السابق، ألفارو دومينجيز،على تويتر: "تهانينا على ما قدمته في مسيرتك يا قائد. كل شيء بدأ معك".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى أنّ سبب اعتزال اللاعب هو كثرة الإصابات.