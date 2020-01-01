"بوجبا سيؤكد للعالم أن أشانتي كوتوكو أكبر من مانشستر يونايتد"

رجل الأعمال والسياسي الغاني بيرنارد أنتوي بواسياكو يريد شراء بول بوجبا لصالح فريق أشانتي كوتوكو.

فجر رجل الأعمال والسياسي الاغاني بيرنارد أنتوي بواسياكو مفاجأة مدوية حيث أكد على رغبته في ضم النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لصالح ناديه أشانتي كوتوكو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بواسياكو وأكد خلالها أنه يستطيع دفع راتب اللاعب وقيمته لمانشستر يونايتد دون أدنى مشكلة.

وقال أنتوي: "أنا أثق في نانا ياو أمبونساه - الرئيس التنفيذي الجديد للنادي - أعتقد أن ذلك الرجل قادر على مساعدة كرة القدم الغانية كثيرًا".

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وأضاف: "طلبت منه التوجه لمانشستر يونايتد من أجل تفعيل الشرط الجزائي في عقد بول بوجبا، فاللاعب يقل سعره يومًا بعد يوم".

وأكمل: "علمت في الوقت الحالي أن سعره حوالي 60 مليون يورو، أنا سأدفع ذلك الرقم من أجل ضمه، أريد أن أضمه لأشانتي كوتوكو وأقول للعالم كله إن غانا تتملك ناديًا أكبر من مانشستر يونايتد".

وأردف: "هناك جانب تجاري لتلك الصفقة، سيكون هناك الكثير من العوائد بسبب بيع القميص، وبعض الأمور الأخرى لذلك لن يكون دفع راتبه الأسبوع مشكلة على الإطلاق".

جدير بالذكر أن راتب بوجبا في مانشستر يونايتد يبلغ 325 ألف يورو في الأسبوع أي حوالي 17 مليونًا في العام الواحد.