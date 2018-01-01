"سأتصل بتوتي" - تسريب صوتي لناينجولان يزيد الأزمة مع إنتر

وزوجة اللاعب تدخل في المشكلة هي الأخرى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتشر مساء الثلاثاء تسريباً هاتفياً لرادجا ناينجولان، لاعب إنتر، يسب فيه جماهير الفريق وكشف فيه عن رغبته بالعودة إلى روما.

وكان إنتر أوقف ناينجولان لأسباب تأديبية وسيغيب عن لقاء نابولي مساء اليوم، الأربعاء، بالإضافة لتغريمه 100 ألف يورو.

وظهر تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية للنجم البلجيكي مع طرف مجهول يقول فيه: "ماما ميا، أنا تسببت بفوضى كبرى هنا، أريد العودة". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف: "سأفعل أي شيء للانتهاء من وجودي هنا، في البداية أعطيت كل شيء وبقوا صامتين، ولكن أعد إذا جاءت الجماهير الإنتيريستي للتودد لي مجدداً سيكون ردي قاسياً معهم"، مستخدماً تعبيرات وألفاظ خارجة في وصف الجماهير.

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وختم: "أنا صديق جيد لتوتي، سأحاول دفعه لمحاولة إعادتي، ولكن ذلك سيتسبب في حرب هنا ليوافقوا على رحيلي".

ونشرت كلاوديا ناينجولان، زوجة اللاعب، رسالة على حسابها على انستجرام قالت بها إنها تتابع كل الرسائل التهديدة التي جاءت لها وإبنتها والتي وصفتها بالأمر البغيض، وأكدت أنها فقط من يتابع تلك الرسائل.

وكان اللاعب أغلق حسابه على انستجرام، وأشارت تقارير أن إنتر هو من طلب من ناينجولان فعل ذلك كقرار تأديبي.

يُذكر أن إنتر كان تعاقد مع ناينجولان الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو والثنائي دافيدي سانتون ونيكولو زانيولو لروما.