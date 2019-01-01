زينيت يسخر من تواجده بالتصنيف الأول قبل قرعة الأبطال

الجميع سيعرف مصيره مساء الخميس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

سخر زينيت سان بطرسبرج الروسي من وضع الفريق في أندية التصنيف الأول قبل إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد زينيت بالفئة الأولى بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي التي تمنح بطل الدوري الأوروبي صدارة مجموعة من الثمانية.

وغير زينيت لوقت قصير وصفه على الصفحة الرسمية الناطقة بالإنجليزية للنادي على تويتر وكتب: "النادي الذي يريده الجميع في قرعة الأبطال".

مسيرة ريال مدريد وسلبية يوفنتوس وحصانة أنفيلد تتصدر المشهد قبل قرعة دوري الأبطال

قرعة دوري أبطال أوروبا | الكل يحلم بالمجموعة السادسة ويخشى السابعة

وحقق زينيت لقب الدوري الروسي الموسم المنصرم، ليضمن عودته للمشاركة في المسابقة الأوروبية الأكبر بعد غياب منذ 2016.

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس في موناكو في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.