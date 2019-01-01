زينتشينكو يُرحب بعودة منافسه في تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية

ويتحدث عن فرص مانشستر سيتي في المنافسة والذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا

رحب الظهير الأيسر لمانشستر سيتي أوليكساندر زينتشينكو بعودة منافسه في التشكيلة الأساسية بنجامين ميندي، لافتًا إلى أن عودته تُعطي إضافة ودفعة كبيرة للسكاي بلوز، وذلك لحاجة بطل البريميرليج في آخر عامين لخدمات كل نجومه للتغلب على معضلة جدول المباريات المزدحم فيما تبقى من الموسم.

وغاب الظهير الأيسر الفرنسي عن المان سيتي في فترة التحضير للموسم الجديد، وذلك بداعي لعنة الإصابات، التي بالكاد لا تفارقه منذ انتقاله إلى ملعب "الاتحاد" قبل عامين، إلا أنه تعافى تمامًا من الإصابة، وأصبح على أهبة الاستعداد لمنافسة زميله الأوكراني على مكان في تشكيلة الفيلسوف بيب جوارديولا الأساسية.

وعن عودة ميندي، قال زينتشينكو لموقع النادي الرسمي "بالطبع أنا سعيد بعودته، لقد خسر الكثير من الوقت، ورأينا جميعًا كيف عانى لاستعادة لياقته مرة أخرى، أود القول بأن ميندي يلعب دورًا مهمًا بالنسبة لنا".

وأضاف "نحن في موسم طويل، ونلعب في كثير من البطولات، لذا نحتاج كل لاعبين في الفترة القادمة، وأنا سعيد حقًا بعودته مرة أخرى".

وعن فرص الفريق في المنافسة أو الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، قال "نحن نركز على كل مباراة بشكل منفصل، لكن لا شك أبدًا أن الأولوية بالنسبة لنا الفوز بدوري الأبطال، لكن رغبتنا مواصلة العمل بشكل جماعي وجيد في البطولات التي نشارك فيها. مواجهة شاختار؟ نحترم المنافس، لكننا نريد الفوز وتقديم أفضل ما لدينا".

اليوم المُنتظر 🤩

يوم عودة دوري الأبطال 🙌

ما هي الدولة التي ستضيف لقب دوري أبطال أوروبا إلى سجلاتها عام 2020؟ 🌍 🏆 pic.twitter.com/2pnkAF4MjN — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2019

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيستهل رحلته في الكأس ذات الأذنين بمواجهة شاختار للموسم الثالث على التوالي في مرحلة المجموعات، في سهرة غد الأربعاء التي ستجمعهما على ملعب "دونياس آرينا"، لحساب المجموعة الثالث التي تضم معهما أتلانتا ودينامو زغرب.