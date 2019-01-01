النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

زيكو: ميسي ليس في نفس المستوى مع بيليه ومارادونا

التعليقات()
Getty Images
زيكو يرفض وضع ميسي في نفس الخانة مع مارادونا وبيليه، ويصف بيليه بالأفضل عبر كل العصور

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

رأى أسطورة كرة القدم البرازيلية زيكو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب رائع وصاحب مسيرة ذهبية، ولكنه في نفس الوقت لا يمكن أن يوضع في خانة واحدة مع مارادونا وبيليه.

اختيارات المحررين

وكان زيكو قد تحدث لإحدى الصحف البرازيلية مؤخرًا حول منتخب البرازيل وتصريحات بيليه الأخيرة ضد ميسي والتي سببت ضجة كبيرة في الوسط الكروي.

وقال زيكو: "ميسي لاعب عظيم، ومن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولكن لاعب كدييجو أرماندو مارادونا أثبت أنه مؤثر لدرجة لا يتخيلها أحد"

وأضاف: "شخصيًا أرى مارادونا في مستوى قريب جدًا من ميسي ولكنه يتخطاه، وأرى بيليه في مكان آخر مع كامل الاحترام للثنائي وغيرهم من اللاعبين"

وكان بيليه قد اتهم ميسي مؤخرًا بأنه لاعب غير متكامل لأنه لا يسجل سوى بقدمه اليسرى فقط ولا يستطيع التسجيل بالرأس وبالقدم اليمنى.

يذكر أن ليونيل ميسي قد حل خامسًا في ترتيب أفضل لاعبي العالم خلال عام 2018، خلف كل من لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وكيليان مبابي.

الموضوع التالي:
فابريجاس يحتفل بـ 500 مشاركة مع الأندية الإنجليزية
الموضوع التالي:
فضية المونديال وكأس ليبيرتادوريس - من هو البرازيلي جروهي حارس مرمى اتحاد جدة الجديد؟
الموضوع التالي:
المجازفة أم إعادة سيناريو الذهاب - ماذا يفعل كلوب ضد مانشستر سيتي؟
الموضوع التالي:
ويليان يزيد أوجاع تشيلسي وينضم إلى قائمة إصاباته
الموضوع التالي:
سولاري عن إيسكو ونافاس: لن أتحدث ولا أبالي بالنظريات
إغلاق