زيزو يقترب من الاستمرار أساسيًا في تشكيل الزمالك أمام الجيش

الزمالك يسعى لتعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز بالفوز على طلائع الجيش

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ينوي السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الاستمرار في الاعتماد على أحمد السيد زيزو جناح الفريق خلال مباراة طلائع الجيش.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "السويس"، حيث يسعى الأبيض لتعزيز صدارته.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن زيزو أقنع جروس بأدائه في مباراة إنبي الأخيرة بالجولة 22، في أول مشاركاته الرسمية مع الزمالك.

وأشارت التقارير أن هناك نية من جروس باستمرار زيزو في التشكيل الأساسي للزمالك، ولكن سيتوقف على ما سيقدمه في المران.

وكان زيزو قد نجح في صناعة هدف الزمالك الثاني في شباك إنبي الذي أحرزه كهربا، بعد تمريرة طولية رائعة وضعت زميله أمام المرمى مباشرة.

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وكان لاعب الزمالك الجديد شارك في التشكيل الأساسي للأبيض للمرة الأولى بدلًا من إبراهيم حسن الذي عانى من نزلة برد قبل المباراة بأيام.