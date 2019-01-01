زيدان ليس السبب - الكشف عن سبب استبعاد يوفيتش من صربيا

لماذا قرر المدرب الصربي حرمان يوفيتش من تمثيل المنتخب؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء استبعاد لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، عن معسكر منتخب صربيا وهل لمدرب الملكي، زين الدين زيدان، دور في الأمر.

يوفيتش لم يشارك مع صربيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا واستمر مع النادي الملكي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ المدرب الجديد لصربيا، يوبيشا تومباكوفيتش، قرر عد استدعاء يوفيتش عقابًا له بسبب ما بدر منه في معسكر المنتخب الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنّ المهاجم الشاب شارك في مباراة البرتغال ثم طلب مغادرة المعسكر ولم يلعب أمام لوكسمبورج بسبب الإصابة ولكن بعدها شارك مع ريال مدريد ضد ليفانتي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المدرب لم يعجبه سلوك اللاعب وادعاء الإصابة لأجل العودة المبكرة إلى ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ صربيا تحتل المركز الثالث في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا برصيد 7 نقاط وبفارق 4 نقاط عن البرتغال.