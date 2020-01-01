زيدان يوضح سبب غياب هازارد و"مشاكل" بيل

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يوضح أسباب غياب هازارد عن مواجهة أوساسونا ويتطرق للحديث عن أزمات جاريث بيل المتكررة.

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم ضد أوساسونا في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وكشف خلالها عن أسباب غياب إيدين هازارد عن مواجهة اليوم، كما تطرق للحديث عن جاريث بيل والأنباء المستمرة بوجود مشاكل له داخل النادي.

وقال زيدان: "الفوز اليوم كان ضروريًا عقب الخسارة في مباراة الكأس الأخيرة، الدقائق الأولى من المواجهة كانت صعبة بعدما ضغطوا علينا بشكل كثيف".

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وأضاف: "بعد ذلك تخطينا ضغطهم ونجحنا في إيقاف الأسلحة الخاصة بهم وقمنا بالدخول للمباراة وساعدنا هدوئنا على ذلك، لقد كانت مواجهة صعبة للغاية".

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وأكمل: "أوساسونا فريق صعب وعرفنا أنهم سيبدأوا المباراة بتلك الطريقة لكن بعدما سجلوا الهدف كل شيء تغير وسيطرنا على مجريات الأمور، أنا سعيد من أجل الفريق بسبب الأداء والنتيجة".

وأردف عن نجوم فريقه: "إيسكو لاعب هام بالنسبة لنا، لا أعرف إذا كانت مباراة اليوم هي الأفضل بالنسبة له لكنني سعيد بسبب هدفه وبسبب هدف يوفيتش أيضًا لقد كان في حاجة لذلك".

وتطرق للحديث عن غياب هازارد: "لم يكن جاهزًا لمواجهة اليوم سنرى هذا الأسبوع كيف ستسير الأمور، أتمنى أن يكون معنا في الأسبوع المقبلة".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن بيل بعد السؤال عنه في المؤتمر: "أنتم تريدون أن تتواجد مشكلة بيننا وبين جاريث بيل لكن ذلك ليس بصحيح، لا توجد أي مشاكل بيننا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز في لقاء اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليستمر في صدارة ترتيب الدروي الإسباني برصيد 52 نقطة.