زيدان يوضح حقيقة إصابة مودريتش ويشيد ببنزيما "الأفضل في العالم"

ريال مدريد وانتصار كبير على قادش

علق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على لقاء الفريق مع قادش والانتصار الكبير مساء الأربعاء بثلاثية نظيفة ليواصل الصراع على قمة ترتيب الليجا.

وسجل بنزيما هدفين في الانتصار البارحة ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 27 هدفاً، وسط حديث عن تمديد عقده لعام إضافي في الفترة المقبلة، بينما أضاف ألفارو أودريوزولا هدفاً ثالثاً.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "بنزيما الأفضل في العالم؟ سعيد بما يقدمه، لاعب هام لنا ليس فقط على صعيد الأهداف ولكن على أسلوب اللعب، نتمنى أن يستمر معنا طويلاً".

وأكمل: "إصابة مودريتش؟ يعاني على مستوى الظهر ولكن لا أظن أن الأمر خطير وسيكون حاضراً غداً، أتمنى استعادة الجميع سريعاً، سنرى".

وواصل الفرنسي: "لا نفكر في ما سيحدث السبت أو الثلاثاء ولكن نفكر فقط في اليوم، لن نريح أي لاعب ولكن نفكر في المباراة الحالية والثلاث نقاط فقط".

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وعن السوبرليج: "لن نتحدث أو نفكر في أي من تلك الأشياء، نعيش موسماً مثيراً وتركيزنا فقط على كرة القدم، يتبقى القليل فقط".

يذكر أن ريال مدريد حالياً يحتل الترتيب الأول في جدول ترتيب الليجا بالتساوي مع أتلتيكو، ولكن الأخير له لقاء الليلة مع ويسكا.