زيدان يوافق على تدريب تشيلسي في هذه الحالة فقط

زين الدين زيدان يشترط بقاء إيدين هازارد و 200 مليون يورو من أجل الموافقة على تدريب تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدثت مصادر صحفية إنجليزية حول الشروط التي وضعها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من أجل تولي قيادة تشيلسي في الموسم المقبل.

وقالت عدة صحف إنجليزية إن تشيلسي قد بدأ في البحث عن مدرب جديد، نظرًا لأن تجربة ماوريسيو ساري من المتوقع أن لا تستمر طويلًا.

وقالت صحيفة ذا صن إن زين الدين زيدان أبدى استعداده لتولي مهمة قيادة تشيلسي بداية من الموسم المقبل ولكن بشرطين لا يمكن المساس بهما.

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وكان شرط زين الدين زيدان الأول هو أن يتم التجديد للنجم البلجيكي إيدين هازارد وعدم الاستغناء عنه في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

والشرط التاني الذي وضعه المدرب الفرنسي هو أن يتم إعطاءه مبلغ 200 مليون يورو كميزانية تعاقدات للميركاتو المقبل.

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن زين الدين زيدان قد ارتبط بالعديد من الأندية منذ رحيله عن ريال مدريد، تلك التي كان أبرزها مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ.