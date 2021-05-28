زيدان يواصل مطاردته لبيل، توتنهام يحاول التعاقد مع المدرب الفرنسي!

هل يعقل؟

دخل زين الدين زيدان قائمة المرشحين لخلافة جوزيه مورينيو في منصب المدير الفني لتوتنهام بالموسم المقبل.

وكان توتنهام قد أقال جوزيه مورينيو في منتصف الموسم المنقضي مع تعيين رايان ماسون محله مؤقتًا لحين التعاقد مع بديل دائم للسبيشال وان.

زيدان لتوه أعلن مغادرة ريال مدريد رغم بقاء عام على نهاية عقده في سانتياجو برنابيو، إثر الخروج بموسم صفري للمرة الأولى من 2008-09.

هل يدرب زيدان توتنهام؟

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تلجراف" البريطانية وعدد من الصحف الأخرى، فإن اسم زيدان مطروح بقوة حاليًا على طاولة إدارة توتنهام.

ويحظى زيزو بتقدير شديد للغاية من قبل الرئيس دانييل ليفي، لذلك فهو يُعد من المرشحين الأوفر حظًا لينصب عليهم اختيار إدارة السبيرز، والمدرب نفسه يود تدريب أحد الأندية بالفترة المقبلة من مسيرته التدريبية.

الإيمان الحالي بالنسبة لليفي وإدارته هو أن المدرب الفرنسي يستطيع قيادة مشروع توتنهام وإعادته لدوري أبطال أوروبا مجددًا، مع إقناع النجوم كهاري كين من الاستمرار في العاصمة الإنجليزية.

من هم منافسو زيدان على منصب المدير الفني لتوتنهام؟

زيدان اسم من ضمن ثلاثة أسماء أخرى مطروحة في توتنهام لخلافة جوزيه مورينيو.

الاسم الأول هو أنطونيو كونتي، والذي سبق له العمل في الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي وحقق درع البطولة مع البلوز.

أما الثاني فهو ماوريسيو بوتشيتينو، إذ تقول الصحف أن التواصل بين الأرجنتيني وليفي قد تم وأن المدرب يود ترك باريس سان جيرمان والعودة إلى توتنهام مجددًا.

أخيرًا، تتواجد أسماء أخرى كخيارات في حال فشل التعاقد مع أحد تلك الأسماء الكبيرة، مثل مدرب برايتون جراهام بوتر ومدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز والألماني رالف رانجنيك.

ما هو موقف بيل في توتنهام إن دربهم زيدان؟

وصول زيدان إلى توتنهام سيعني بالضرورة انتهاء آمال ريال مدريد في بقاء جاريث بيل لموسم إضافي مع السبيرز.

عقد الدولي الويلزي مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وتود إدارة الملكي استمراره بعيدًا عن سانتياجو برنابيو لتوفير راتبه الضخم البالغ 15 مليون يورو، أو جزءًا منه على الأقل.

لم يحظ أبدًا بيل بعلاقة جيدة مع زيدان، وبالتالي فإن وافق زيزو على العمل في توتنهام، سيعود بيل على الفور إلى مدريد وستلغي إدارة ليفي فكرة تجديد الإعارة أو شرائه بصورة نهائية.

اقرأ أيضًا..