زيدان يواصل "سلبيته" تجاه أخطاء التحكيم ويؤكد: نعاني أمام الفرق الدفاعية!

تصريحات دبلوماسية معتادة..

واصل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رفضه الحديث عن الأخطاء التحكيمية، واعتبر أن فريقه يُعاني حاله كحال الفرق الكبرى جميعًا أمام الفرق ذات الطابع الدفاعي.

تصريحات المدرب الفرنسي أتت على خلفية الفوز الدراماتيكي الذي حققه الملكي في اللحظات الأخيرة على إلتشي بعد أن كان متأخرًا بهدف نظيف، ليحول كريم بنزيما الدفة تجاه فريقه بهدفين.

وخلال الشوط الثاني رفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء عليها الكثير من علامات الاستفهام، في واقعة هي الثانية على التوالي بعد ركلة جزاء مباراة أتلتيكو مدريد الجولة الماضية.

بدوره، كان تعقيب زيدان على ذلك بقوله "لن أتدخل في أمور التحكيم، الحكم يقوم بعمله وهذا كل شيء. بدا لنا أن الكرة كانت ركلة جزاء والحكم رأى عكس ذلك، لا شيء آخر".

كما أضاف متحدثًا عن المباراة "إلتشي هو فريق يدافع بصورة جيدة ويعمل بجد شديد، عندما يغلق أحد المنافسين المساحات، فإن جميع الفرق تعاني، نحن من يتعين علينا أن نجد حلولًا".

وتابع "في الشوط الأول كانت أمامنا بعض الفرص، عندما نلعب بطريقتنا ونتحلى بالإيقاع والصبر، تسهل الأمور كثيرًا، علينا أن نؤمن أكثر بقدرتنا من دون أن يجن جنونا".

وأتم مجيبًا عن لماذا غيّر طريقة اللعب "إنه خيارًا استخدمناه بالفعل للتعمق في المساحات، في النهاية فزنا وكان هذا هو الأهم، وكان لدينا فرص خلال المباراة".

الجدير بالذكر أن الفوز منح ريال مدريد الوصافة مؤقتًا برصيد 57 نقطة لحين خوض برشلونة مباراته مع ويسكا يوم الإثنين.