زيدان ينهي حلم رودريجو في 2020

رودريجو مصيره مجهول في 2020

يبدو أن عام 2020، لن يكون عاماً جيداً بالنسبة للبرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد.

الشاب البرازيلي لم يشارك في عام 2020 مع ريال مدريد إلا في 226 دقيقة من أصل 1020 دقيقة ممكنة، مما يدل على خروجه من خطط زيدان للفترة القادمة.

صاحب الـ 19 عاماً، شارك لأول مرة مع البلانكوس في 25 سبتمبر الماضي أمام أوساسونا وفي تلك المباراة سجل هدفاً، ومنذ ذلك الحين شارك في 495 دقيقة خلال عام 2019.

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وبلغت نسبة مشاركة رودريجو خلال العام الماضي مع ريال مدريد 53.12%، ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 22.15% في العام الجديد.

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خلال عام 2020، لعب البرازيلي 226 دقيقة فقط، بكافة المسابقات، ومع عودة هازارد للتشكيل من جديد بعد تعافيه من الإصابة من المتوقع أن يتقلص هذا الرقم أكثر.

ومنذ أن انضم رودريجو لريال مدريد الصيف الماضي، شارك في 18 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل ثمانية أهداف وصناعة اثنين آخرين.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفانتي، مساء السبت القادم في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.