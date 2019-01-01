زيدان يمنح لاعبيه عطلة ليطمئن على ابنه

أين قضى زيدان فترة العطلة؟

منح زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، راحة للاعبين لمدة يومين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتهم.

ريال مدريد يواجه ريد بول سلزبورج وديًا يوم الأربعاء المقبل في التجربة قبل الأخيرة لانطلاق الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ زيدان استغل يومي الراحة للسفر إلى مدينة ستاندر لمتابعة ابنه لوكا مع فريق راسينج.

وأوضحت أنّ مدرب ريال مدريد يرغب في رؤية مدى تطور لوكا خلال الفترة الحالية لأجل استعادته في المستقبل إلى النادي الملكي.

وسوف يلعب حارس مرمى راسينج مباراتين وديتين اليوم، السبت، ضد ديبورتيفو ألافيس وغدًا، الأحد، أمام اتلتيك بلباو.

جدير بالذكر أنّ لوكا انضم إلى راسينج على سبيل الإعارة خلال الصيف الجاري.