رغم الفوز على تركيا.. زيدان محبط!

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عبّر زين الدين زيدان، مدرب منتخب فرنسا، عن استيائه الشديد من الأداء الأخير لفريقه، رغم أن المنتخب الفرنسي ضمن مقعده في الدور ربع النهائي من دوري الأمم. واعترف لاعب الوسط الأسطوري الذي تحول إلى التدريب بأن الأخطاء التكتيكية تركته في حيرة بعد الفوز الصعب على تركيا بنتيجة 2-1.

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فرنسا المتثاقلة تتخطى تركيا المفعمة بالحيوية بصعوبة

عاد منتخب فرنسا إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام إيطاليا يوم الخميس، وذلك بفوزه الصعب على تركيا بنتيجة 2-1 ، في نتيجة حاسمة ضمن بها مقعده بين الثمانية الكبار في دوري الأمم.

لكن الأداء على أرض الملعب لم يكن مقنعًا، إذ بدا المنتخب الفرنسي هشًا دفاعيًا، وأهدر العديد من الفرص التهديفية، وعانى من بداية متثاقلة في الشوط الأول أمام منتخب تركي تفوق عليه باستمرار من حيث الشراسة والإيقاع.

زيدان يسلط الضوء على عيوب الضغط في الشوط الأول

وفي تصريحات لقناة TF1 عقب صافرة النهاية، لم يُخفِ زيدان انزعاجه من السهولة التي تجاوزت بها تركيا منظومة فريقه في حالة فقدان الكرة قبل الاستراحة، وقال: «كان الهدف هو التأهل بعد خسارتنا أمام إيطاليا. أما بخصوص الأداء، فقد نشعر ببعض الحيرة، خاصة في الشوط الأول، حيث لم نكن جيدين في الضغط».

وأشار مدرب فرنسا إلى أن اعتماد تركيا على حارس مرمى يتقدم إلى مواقع متقدمة شكّل معضلة تكتيكية كبيرة كشفت المساحات في أرجاء الملعب، وتابع: «من واجبي أن أقول متى لا تسير الأمور على ما يرام. عندما لا أرى أشياء جيدة على أرض الملعب، نشعر ببعض الإحباط. فيما يخص الضغط، أزعجونا بخروج الحارس إلى مواقع متقدمة جدًا. سمحنا بظهور الفراغات ولم نكن جيدين على الإطلاق في الضغط. قمنا بذلك بشكل سيئ للغاية. هذه أمور ما زلنا بحاجة إلى تحسينها. لم أكن راضيًا، وكذلك اللاعبون».

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مسؤولية جماعية بدلًا من لوم الدفاع

ورغم البداية المتعثرة التي منح خلالها المنتخب الفرنسي منافسه عدة فرص محققة، أشار زيدان إلى تحسن ملحوظ بعد الاستراحة دون أن يضطر إلى فقدان أعصابه في غرفة الملابس، موضحًا: «صححنا الأمور بين الشوطين وكنا أفضل في الضغط خلال الشوط الثاني. استقبلنا الكثير من الفرص، خاصة في الشوط الأول».

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وعندما ألحّ عليه الصحفيون بالسؤال عمّا إذا كان خط دفاعه هو المسؤول، رفض زيدان تحميل اللوم لأفراد بعينهم، وطالب بالحفاظ على الكرة بشكل أفضل وبمزيد من العمل الجماعي، مضيفًا: «ليس الدفاع. إنها مسؤوليتنا جميعًا. علينا أن نضغط كفريق، وعندما لا نضغط، نتكاتف جميعًا.

«هذه أمور يجب أن نطبقها. علينا الاحتفاظ بالكرة. نحب الركض بالكرة، لكن من دونها، هذه ليست نقطة قوتنا. كنا أفضل في ذلك خلال الشوط الثاني، باللعب بلمستين. علينا أن نواصل تكرار ذلك. الجدران لم تهتز بين الشوطين. صححنا بعض الأمور، وكان الأداء أفضل في الشوط الثاني. كانت ردة الفعل جيدة جدًا».

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عمل ينتظر فرنسا قبل ربع نهائي دوري الأمم

ورغم أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم يحقق الهدف الأساسي لفرنسا، فإن هذا الأداء يمثل إنذارًا في توقيته المناسب. وسيتعين على زيدان أن يدرّب لاعبيه سريعًا على الضغط المنسق والاستحواذ باللعب بلمستين، إذا أراد المنتخب الفرنسي تجنب انكشاف عيوبه في الأدوار الإقصائية.