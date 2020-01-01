زيدان يعلق على تحيز التحكيم وميركاتو ريال مدريد

ماذا قال زيزو قبل موقعة غرناطة؟

تحدث زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن الجدل المثار حول مستوى التحكيم في الدوري الإسباني مؤخراً، ومدى أحقية فريقه باللقب.

ووجهت الصحافة الكتالونية عديد الانتقادات لمستوى التحكيم في لقاءات الفريق الملكي، واتهمته بمساعدة الأخير في تحقيق الانتصارات.

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ورد زيدان في المؤتمر الصحفي للقاء غرناطة المقبل قائلاً: "الجميع له الحق في التعبير عن رأيه، لا أتحكم في آراء الآخرين، فقط يهمني الأداء في الملعب".

وأضاف: "الجميع له الحق بالإدلاء برأيه في مستوى الفريق ولكن مدريد هو مدريد، النادي الأهم في التاريخ، المهم الآن الانتصار في المباراة المقبلة".

وواصل الفرنسي: "فوز برشلونة باللقب؟ من سيجمع نقاطاً أكثر هو من سيتوج في النهاية، سعيد بفريقي والتوازن في الأداء، ودفاعياً تحسنا وكورتوا يتألق".

وتحول زيدان بالحديث إلى جاهزية لاعبيه: "خاميس؟ أعتمد على الجميع وأقول له كل عام وهو بخير بمناسبة عيد ميلاده، هازارد؟ سيكون معنا وسنرى إذا كان سيلعب".

وأتبع: "ميندي جاء بطلب مني خصيصاً ولذا ليس مفاجأة ما يقدمه، هو ليس مارسيلو، هو ميندي ويثبت أحقيته بتمثيل ريال مدريد".

وعن سوق الانتقالات: "أفكر فقط في اللقاء المقبل، كل طاقتنا موجهة لها، نحن في الأسبوع الأخير وهناك ثلاث مباريات، بعد ذلك يمكن مناقشة الأمور الأخرى".

ويتصدر ريال مدريد حالياً قمة الترتيب برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الملاحق برشلونة ولكن بلقاء أقل.