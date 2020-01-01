زيدان يعلق على أزمة برشلونة وإمكانية رحيل ميسي

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علق زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على الأحداث الساخنة التي تدور حالياً في الغريم برشلونة، وذلك ضمن حديثه في المؤتمر الصحفي للقاء ريال سوسيداد بكأس الملك.

ودخل قائد برشلونة ليونيل ميسي في حرب كلامية مع السكرتير الفني للنادي إريك أبيدال في أعقاب انتقادات الأخير للاعبي الفريق.

وقال زيدان للإعلام: "برشلونة لن يعاني من نقاط ضعف ولن نفكر فيما يحدث معهم كثيراً، لم نفز منذ مدة، سينافسون حتى النهاية، أي شيء آخر لا يهمني، ميسي خارج برشلونة؟ لن أجيب".

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وأضاف: "توخيل ومبابي؟ لن أعلق أيضاً، لدي أموري الخاصة هنا لأهتم بها، لا أحضر للمؤتمرات بكلام معين، فقط لا أحب الحديث عن غيري، سعداء بعودة هازارد معنا، مباراة الغد هي الأهم دائماً، هي مثل النهائي أمام سوسيداد".

واستمر الفرنسي: "اللاعبون هم من ينفذون ويلعبون في الملعب، سعيد بالعمل الذي يقوم به فينيسوس، فالفيردي يجب أن يتحسن، أملك 25 لاعباً ولكن 11 فقط يلعبون و18 يتم استدعائهم، يوفيتش؟ نحتاج للصبر".

وحول أوديجارد: "نعم يعجبني للغاية، نفكر به كخصم غداً وليس في مسألة عودته بالوقت الراهن".

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ويصطدم ريال مدريد بسوسيداد، بينما يواجه برشلونة أتلتيك بلباو مساء الخميس لحساب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.