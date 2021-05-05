لنبدأ في التركيز على الدوري الآن..

لم يُنكر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أحقية تشيلسي في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريقه، وشدد على ضرورة التركيز حاليًا على مسابقة الدوري الإسباني.

وكان تشيلسي قد فاز بهدفين نظيفين على كتيبة زيزو في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد التعادل ذهابًا بهدف لكليهما، ليتأهل البلوز إلى النهائي لمواجهة مانشستر سيتي في العاصمة التركية إسطنبول.

الآن بات أمام ريال مدريد فرصة واحدة وهي تحقيق لقب الدوري الإسباني لعدم الخروج من الموسم بدون نجاحات.

وتحدث زيدان إلى الإعلام بعد مباراة تشيلسي وقال "يمكننا القول أنهم استحقوا الفوز، لقد حاولنا ولكنهم في النهاية استحقوا الفوز والتأهل".

كما أضاف "لعبنا في نصف النهائي وكان لاعبونا مستعدين، يمكننا أن نفخر بأنفسنا، لقد حاولنا وقطعنا هذا الشوط الكبير وكنا على بعد خطوة واحدة من النهائي، تشيلسي قدم أداءً رائعًا، علينا تهنئتهم".

وتابع المدرب الفرنسي "كنا بحاجة إلى أن نكون أكثر قوة في خط الهجوم، لم نصنع الكثير من الفرص بينما كانت لديهم هم فرص، عمومًا أنا فخور بلاعبي فريقي، الآن نرتاح ونبدأ في التفكير بالدوري".

أما عن إيدين هازارد الذي قدّم أداءً مخيبًا للآمال، فعقب زيزو بدبلوماسية معتادة وقال "على إيدين أن يلعب ويستعيد ثقته بنفسه شيئًا فشيء، عليه أن يستعيد إيدين الذي نعرفه".

وواصل مجيبًا عن الاعتماد على فينيسيوس في الجبهة اليمنى "كان شيئًا جديدًا، لكن كان بإمكانه اللعب هناك مع وجود ثلاثة في قلب الدفاع، هذه كانت الفكرة، أنا فخور بلاعبيني، حاولنا ولكن خصمنا كان أفضل".

وأتم "الآن نحن لسنا سعداء، عندما تخسر في نصف النهائي لا يمكنك أن تكون سعيدًا وهذا أمر طبيعي، إنها لحظة صعبة ولكن غدًا سنتدرب مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة الوصيف وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، مع بقاء 4 مباريات على نهاية الليجا.